LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 20.05.2024

Vorfahrt nicht beachtet

Am 17.05.2024 kam es zum Unfall in Apolda, An der Goethebrücke, Niederroßlaer Straße. Gegen 10:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Opel Mokka die Niederroßlaer Straße in Richtung An der Goethebrücke. Der Fahrer fuhr in den Einmündungsbereich ein und beachtete in der Folge nicht die Vorfahrt eines KKR Simson. Der Fahrer der Simson war An der Goethebrücke in Richtung Niederroßlaer Str. unterwegs. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000,- Euro.

