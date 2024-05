Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb auf Tour

Apolda (ots)

In der Nacht vom 18.05.2024 auf den Pfingstsonntag wurden in Apolda an zwei PKW jeweils die Beifahrerseiten eingeschlagen. In einem Fahrzeug wurden der oder die unbekannten Täter fündig und konnten ein hochwertiges Tablet entwenden. Bei dem anderen PKW gingen die Täter leer aus, hier blieb es bei der zerstörten Fensterscheibe. Die Tatorte befanden sich in der Lessingstraße und Weilandstraße. Sollte jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben, die Polizeiinspektion Apolda nimmt unter 03644-541-0 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell