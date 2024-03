Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Widerstand gegen Polizeibeamte in der Wilhelmshavener Innenstadt - Polizei leitet Verfahren gegen 17-Jährigen ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend erhielt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei in Wilhelmshaven in der Innenstadt den Hinweis, dass aus einer Gruppe Jugendlicher heraus vermutlich mit einer Softair-Waffe im Bereich der Passage am Bahnhofsplatz geschossen worden sein soll. Im Zuge der folgenden Sachverhaltsaufnahme, bei der mehrere Streifenwagen eingesetzt waren, konnte durch die Beamten weder ein Verursacher noch eine entsprechende Waffe festgestellt werden, so dass sich der Hinweis nicht bestätigte. Im weiteren Verlauf sprachen die Beamten gegenüber der Gruppe einen Platzverweis aus, dem bis auf eine Ausnahme auch umgehend Folge geleistet wurde. Lediglich eine Person dieser Gruppe kam dem ausgesprochenen Platzverweis auch nach wiederholter Aufforderung nicht nach. Weiterhin wurde die Personalienangabe verweigert. Zur Identitätsfeststellung sollte die männliche Person der hiesigen Dienststelle zugeführt werden, wogegen sie sich zunächst massiv widersetzte und versuchte zu fliehen. Letztlich konnte der Wilhelmshavener zu Boden gebracht und Handschellen angelegt werden. Die Zuführung zum Funkstreifenwagen erfolgte ohne weitere Gegenwehr. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-jährige Wilhelmshavener, gegen den ein Ermittlungsverfahren geführt wird, in familiäre Obhut gegeben. Der 17-Jährige sowie ein Polizeibeamter erlitten leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell