Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen zu Unfallflucht auf Bundesstraße 27 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Dienstag (02.07.2024) kurz vor Mitternacht eine Unfallflucht im Bereich der Bundestraße 27 beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war auf der B27 aus Richtung Stuttgart in Fahrtrichtung Ludwigsburg unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve an der Ausfahrt Kornwestheim-Nord aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überfuhr er ein Ortsschild, welches durch die Kollision samt Betongrund aus der Grünfläche herausgerissen wurde. Dieses ragte nach dem Unfall zum Teil auf die Fahrbahn. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Verursacher unerlaubt aus dem Staub. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

