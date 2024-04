Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Renitente Frau leistet Widerstand in Einkaufsmarkt

Ludwigsburg (ots)

Mit einer renitenten 35-jährigen Frau hatten es am Dienstag (30.04.2024) gegen 10:30 Uhr Beamte des Polizeireviers Böblingen zu tun. Durch das Personal eines Einkaufsmarktes in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen wurde eine aggressiv auftretende Frau der Polizei gemeldet, welche volle Einkaufstaschen ohne zu bezahlen aus dem Laden tragen würde. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stellten sie die 35-Jährige fest, die zunächst auf Ansprache nicht reagierte. Als eine Polizeibeamtin auf die Frau zuging, schlug diese unvermittelt in die Richtung der Beamtin. Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin die Dame vorläufig fest, hiergegen widersetzte sich vehement, weshalb sie kontrolliert zu Boden gebracht werden musste. Zudem mussten die Beamten Pfefferspray gegen die Frau einsetzen. Bei der Festnahme erlitt ein Beamter leichte Verletzungen, des weiteren wurde ein ausgestellter Fernseher im Einkaufsmarkt beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die 35-Jährige wurde auf das Polizeirevier Böblingen gebracht und wurde in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell