Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall auf der L 1125 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (29.04.2024) ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 1125 von Bietigheim-Bissingen in Richtung Sachsenheim ein Unfall, bei dem ein 19 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der junge Mann fuhr in Richtung Sachsenheim, wobei er vermutlich übersah, dass sich der Verkehr vor ihm stockte. In der Folge prallte er gegen das Heck eines VW, in dem ein 42-jähriger Fahrer saß. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Während des Einsatzes war die L 1125 bis 18.30 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich insgesamt auf etwa 500 Euro belaufen.

