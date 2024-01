POL-PDNR: entlaufener Hund

PI Betzdorf (ots) - Weitefeld Verkehrsunfall mit Personenschaden am 19.01.2024, 11.20 h, in Weitefeld, Hachenburger Straße/Langenbacher Straße Ein 20-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Langenbacher Straße und beabsichtigte über die Kreuzung in die Straße "Am Hochbehälter" zu fahren, wobei er den bevorrechtigten Pkw eines 62-jährigen übersah, der die Hachenburger Straße aus Richtung Kirburg kommend ...

mehr