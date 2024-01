POL-PDNR: Verkehrsunfall mit glücklichem Ausgang

Altenkirchen (ots) - Altenkirchen- Am Freitag, den 19.01.2023 kam es gegen 08:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen am Busbahnhof. Im Zuge eines Fahrmanövers fuhr ein weißer Omnibus rückwärts gegen die Front des dahinter wartenden PKW. Anschießend setzte der Bus seine Fahrt fort. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenkirchen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-9460 E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de ...

