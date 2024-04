Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Windberg (ots)

Am Montag, 29.04.2024, gegen 23.15 Uhr, verunfallte ein 29 Jahre alter Motorradfahrer aus Duisburg auf der Viersener Straße. Er befuhr diese aus Richtung Wasserturm kommend in Richtung Schürenweg. Im Verlauf fuhr er aus ungeklärtem Grund über eine Mittelinsel. Hierbei kam er zu Fall, rutschte samt Motorrad ca. 15 Meter über die Straße und stieß dann mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen. Der 29-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen im Bereich des Brustkorbes und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sein Zustand ist derzeit stabil. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team vom Polizeipräsidium Essen angefordert. Der Fahrstreifen wurde in Höhe der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme, bis 02.50 Uhr, gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 02161-290 bei der Polizei zu melden. (MG)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell