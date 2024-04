Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 22-jähriger Ladendieb in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Ein 35-jähriger Ladendetektiv hat am Freitag, 26. April, gegen 16 Uhr einen 22-jährigen Ladendieb in einem Discounter an der Lürriper Straße gestellt. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach führten ihn Ermittler der Kriminalpolizei am Folgetag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Mönchengladbach vor. Diese erließ Untersuchungshaft gegen den 22-Jährigen.

Der Ladendetektiv hatte den Mann dabei beobachtet, wie er im Discounter mehrere Artikel aus den Regalen nahm und sie in seinem Rucksack verstaute. Nachdem der 22-Jährige den Kassenbereich passierte ohne zu bezahlen, sprach ihn der Ladendetektiv auf seine Beobachtungen an. Der Mann soll daraufhin umgehend versucht haben wegzulaufen, so dass der 35-Jährige ihm folgte. Noch im Laden kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich draußen weiter fortsetzte. Beim Eintreffen der Beamten hatte es der Ladendetektiv geschafft, den Mann zu Boden zu bringen. Dieser wehrte sich allerdings bis zum Erblicken der Polizeibeamten weiterhin heftig mit Schlägen und Tritten. Beide Männer verletzten sich leicht. Bei dem 22-Jährigen konnten die offensichtlich gestohlenen Lebensmittel aufgefunden werden.

Die Polizisten nahmen ihn zunächst zur Identitätsfeststellung mit zur Wache. Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 22-Jährige ohne festen Wohnsitz bereits wegen diverser gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Daraufhin nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest und führten ihn dem Polizeigewahrsam zu. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell