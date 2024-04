Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Dahl

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Samstag, 27. April, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Richard-Wagner-Straße eingebrochen. Sie entwendeten dabei Goldschmuck.

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen 16 und 18 Uhr dem Haus. Anschließend gelangten sie auf bisher unbekannte Weise in das Gebäude und öffneten gewaltsam die Eingangstür einer Wohnung im Erdgeschoss. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume nach Wertgegenständen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell