Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ schwarzes Audi Cabrio überholt und flüchtet - Auffahrunfall ++ OrdnungsamtsmitarbeiterInnen bedrängt - Polizei ermittelt ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit ++

Lüneburg (ots)

Presse - 17.07.2024

Lüneburg

Lüneburg - in Hotelbetrieb eingedrungen - Süßigkeiten und Kleingegenstände mitgenommen

Nicht zum ersten Mal drang ein Unbekannter in der Nacht zum 16.07.24 in die Lobby eines Hotelbetriebs Vor der Sülze ein. Der Täter öffnete gegen 04:00 Uhr gewaltsam eine Tür und sahen sich in der Lobby um. Aus dem Rezeptionsbereich wurden Süßigkeiten sowie Kleingegenstände mitgenommen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - OrdnungsamtsmitarbeiterInnen bedrängt - Polizei ermittelt

Eine Mitarbeiterin sowie einen Mitarbeiter des Lüneburger Ordnungsamtes bedrängte ein 61 Jahre alter Lüneburger in den Morgenstunden des 16.07.24. Die Polizei ermittelt wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte bzw. gleichgestellte Personen. Nachdem die MitarbeiterInnen gegen 10:00 Uhr einen "Strafzettel" wegen eines Parkverstoßes auf einem Parkplatz in der Thorner Straße ausgestellt hatten, wurde der 61-Jährige aggressiv und verfolgte die beiden Amtspersonen auch mit zwei Schraubendrehern in der Hand. Die alarmierte Polizei leitete ein Strafverfahren ein, führte eine Gefährderansprache durch und stellte die Schraubendreher sicher.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 16.06.24 auf der Bundesstraße 4 im Bereich der Anschlussstellen Adendorf und Lüneburg Nord. Dabei waren insgesamt 20 Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 147 bei erlaubten 100 km/h gemessen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Handtasche während des Einkaufs gestohlen

Die Handtasche einer 75-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 16.07.24 in einem Lebensmittelmarkt in der Schützenstraße. Dabei nutzten die Täter gegen 12:30 Uhr eine günstige Gelegenheit und griffen sich die an den Einkaufswagen gehängte Tasche samt Wertgegenständen. Es entstand ein Schaden vom mehr als 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang nochmals: Tragen Sie Ihre Wertsachen am besten in geschlossenen Innentaschen am Körper.

Uelzen

Uelzen - Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - 19.000 Euro Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es in den Nachmittagsstunden des 16.07.24 in der Veerßer Straße. Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Pkw Nissan hatte sich 15:20 Uhr nach eigenen Angaben mit seinem Schuhwerk zwischen seinen Brems- und Gaspedal verklemmt, so dass er auf einen vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Pkw Iveco auffuhr. Diese wurde auf zwei davor ebenfalls vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt bremsende Pkw VW und Skoda geschoben. Eine 35 Jahre alte Fahrerin des VW erlitt leichte Verletzungen (Nackenschmerzen). Es entstand ein Sachschaden von gut 19.000 Euro.

Bienenbüttel - Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Im Verlauf des 15.07.2024 stahlen Unbekannte zwischen 07:00 und 20:00 Uhr ein am Bahnhof abgestelltes Rennrad. Das schwarze "Rennrad" der Marke Bomtrack war gesichert mit einem Fahrradschloss im Bereich der Fahrradständer angeschlossen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Bienenbüttel, OT. Bardenhagen - schwarzes Audi Cabrio überholt und flüchtet - Auffahrunfall - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen eine Fahrerin (dunkle Haare, Sonnenbrille) eines schwarzen Pkw Audi Cabrio nach einem Auffahrunfall in den Nachmittagsstunden des 16.07.24 auf der Landesstraße 233 im Bereich Bardenhagen (Umleitungsstrecke Baustelle Bundesstraße 4). Die Cabrio-Fahrerin hatte gegen 16:20 Uhr in Fahrtrichtung Lüneburg in einem Kurvenbereich mehrere Pkw überholt. Dadurch musste ein 58 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Tiguan stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Eine dahinterfahrende 28 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf fuhr auf den Tiguan auf. Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Die Verursacherin hielt vermutlich noch kurz an, fuhr dann aber mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Melbeck weiter. Hinweise zu der Verursacherin bzw. dem schwarzen Pkw Audi Cabrio nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell