Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt gesucht

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Recklinghausen:

Am 11.11.2023 gegen 23:25 Uhr drangen zwei maskierte Täter gewaltsam in die Wohnung eines 52-Jährigen und seiner 53-jährigen Lebenspartnerin auf der Gladbecker Straße in Bottrop ein. Unter Vorhalt einer Schusswaffe und unter Einsatz eines Messers erbeuteten die Täter Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Der Wohnungsinhaber erlitt u.a. eine Stichverletzung und wurde stationär im Krankenhaus behandelt. Eine Lebensgefahr bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt.

Durch die Polizei wurde eine Mordkommission eingesetzt. Nachdem sich der Tatverdacht gegen einen 22-jährigen Bottroper im Laufe der Ermittlungen erhärtete, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Der Tatverdächtige wurde noch am Abend des 14.11.2023 (Dienstag) festgenommen und am 15.11.2023 dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Essen vorgeführt.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu zwei dunkel gekleideten und maskierten Personen, die sich am 11.11.2023 zwischen 22:00 und 24:00 Uhr im Bereich der Gladbecker Straße (in Höhe Haus-Nr. 220 bis Haus-Nr. 400 oder im Nahbereich) aufgehalten haben. Bei Feststellung aufgefundener verdächtiger Gegenstände im Nahbereich wird ebenfalls um Benachrichtigung gebeten.

Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

