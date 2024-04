Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an 15 PKW - Sachschaden in Höhe von ca. 16400 Euro

Hildesheim (ots)

Algermissen (tko) In der Nacht von Freitag, 12.04.2024, zu Samstag, 13.04.2024, kam es den Straßen Batjerie und Ziegeleiweg zu Sachbeschädigungen an insgesamt 15 PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand jeweils Teile des Fahrzeuglacks der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuge. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 16400 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell