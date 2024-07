Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ermittlungen nach Totschlag am Uelzener Bahnhof: Polizei bittet Passanten/Bahnreisende sich zu melden ++ Heranwachsender weiterhin in Haft ++ Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Die Ermittlungen nach dem Aggressionsdelikt in den Nachtstunden zum 14.07.24 im Uelzener Bahnhof dauern mit Nachdruck an. Das Amtsgericht Uelzen hatte wie berichtet am 15.07. Haftbefehl gegen den 18 Jahre alten Beschuldigten erlassen.

Der Heranwachsende ist dringend tatverdächtig in den Nachtstunden zum 14.07.24 am Uelzener "Hundertwasser Bahnhof" einen 55-Jährigen in einem Treppenaufgang zum Gleiskörper gestoßen bzw. ihm einen Tritt versetzt zu haben, so dass der Mann mehrere Stufen die Treppe herunterstützte und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Trotz des schnellen Einsatzes von Rettungskräften und Reanimation verstarb der 55 Jahre alte in Lüneburg wohnende Mann vor Ort. Zeugen nahmen den Vorfall wahr. Parallel konnte einer Streife der Bundespolizei den flüchtenden 18-Jährigen im Bereich des Bahnhofs vorläufig festnehmen. (siehe auch Pressemitteilungen v. 14. und 15.07.24).

Zur Rekonstruktion der eigentlichen Tat bzw. möglicher Kontakte zwischen dem Täter und dem Opfer am Uelzener Bahnhof vor der Tat, bittet die Polizei Passanten bzw. Bahnreisende, die sich vom 13. auf den 14.07.24 zwischen 23:30 und 02:00 Uhr auf dem Uelzener Bahnhof aufgehalten haben, sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell