Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerpunktkontrollen im Bereich Hauptbahnhof - ET PRIOS im Einsatz - Personenüberprüfungen, Festnahmen, Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 7. September 2023

Am gestrigen Nachmittag bis in die Abendstunden führten Beamtinnen und Beamte des ET PRIOS erneut Kontrollen rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof durch. Da es teilweise in einem Bereich auf der Kölner Straße und am Worringer Platz immer wieder zu Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gekommen war, legten die Polizistinnen und Polizisten auf diese Örtlichkeiten einen besonderen Fokus. Auch kontrollierten sie auf den Straßen im Stadtteil Oberbilk einige Personen.

Hier die Bilanz des gestrigen Einsatzes:

Insgesamt kontrollierten die Polizisten knapp 60 Personen. Sie nahmen sieben Menschen fest. Sie fertigten einige Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Hauptsächlich handelte es dabei um Betäubungsmittelverstöße. Gegen elf Personen sprachen die Beamten wegen störenden Verhaltens Platzverweise aus.

