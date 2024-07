Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Apotheke - Diebesgut noch unbekannt ++ Dannenberg - Einbruch in unbewohntes Mehrfamilienhaus ++ Uelzen - Ladendiebstahl - Nahrungsmittel in Rucksack versteckt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Fahrrad trotz doppelter Sicherung entwendet - Weitere Fahrraddiebstähle

Im Verlaufe des 22.07.2024 entwendeten Unbekannte ein E-Bike im Wert von mehreren hundert Euro von dem Bahnhofsvorplatz. Das E-Bike war an Vorder- und Hinterrad mittels Schloss gegen Wegnahme gesichert. Zwei weitere hochwertige Fahrräder wurde im gleichen Zeitraum in der Heiligengeiststraße gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Soderstorf OT Raven - Diebstahl aus Bauernhaus - Geldbörsen entwendet

Zwischen 19:45 Uhr und 22:00 Uhr betraten Unbekannte am 22.07.2024 ein unverschlossenes Bauernhaus in der Ortschaft Raven. Dort durchsuchten sie ein Büro und entwendete zwei Geldbörsen und Dokumente im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat umfangreich Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Oldendorf (Luhe) - Akku-Fettpresse aus Lagerraum entwendet - An Türen gehebelt

In der Nacht zum 23.07.2024 gelangten Unbekannte durch eine verschlossene Tür in den Lagerraum einer Biogasanlage in Neu Oldendorf. Dort entwendeten sie eine Akku-Fettpresse und versuchten diverse Türen aufzuhebeln. Als dies misslang verschafften sie sich durch ein Lüftungsgitter Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Apotheke - Diebesgut noch unbekannt

Am 23.07.2024 gegen 03:30 Uhr verschafften sich Unbekannte über den rückwärtigen Bereich Zugang zu einer Apotheke in der St.-Stephanus-Passage. Die genauen Umstände bezüglich des Eindringens sind derzeit Teil der Ermittlungen. Ebenso ist das Diebesgut aus dem durchwühlten Kassenbereich noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Neetze - Streit zwischen Nachbarn - Schläge ins Gesicht

Ein Streit zwischen Nachbarn eskalierte am 22.07.2024 gegen 22:00 Uhr in der Straße "Am Kamp". Dabei schlug ein 61-Jähriger zweimal in das Gesicht eines 68-Jährigen. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen. Bei dem Täter wurde eine Beeinflussung durch Alkohol in Höhe von 1,27 Promille festgestellt. Ihn wartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Wendisch Evern - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am 22.07.2024 gegen 13:00 Uhr beabsichtigte eine 83-Jährige mit ihrem VW Polo von der Bundesstraße 4 kommend auf die Lüneburger Straße (Kreisstraße 37) nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines der Lüneburger Straße folgenden 82-jährigen Audi A4 Fahrers. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei welchem sich beide Personen leicht verletzten. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Einbruch in unbewohntes Mehrfamilienhaus - Ermittlungen laufen

Unbekannte drangen im Zeitraum vom 22.07.2024 bis zum 23.07.2024 durch ein Fenster im Erdgeschoss in ein Mehrfamilienhaus "Am Ostbahnhof" ein. Dort betraten sie mehrere Wohnungen und den Keller. Die Ermittlungen zum Tathergang und dem Diebesgut laufen. Zum Tatzeitpunkt war das gesamte Gebäude unbewohnt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Krankenfahrstuhl aus offener Garage entwendet

Ein Krankenfahrstuhl im Wert von wenigen tausend Euro wurde am frühen Morgen des 21.07.2024 aus einer offenstehenden Garage in der Uelzener Straße entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem silber-schwarzen Krankenfahrstuhl der Firma "Pride" aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Ladendiebstahl - Nahrungsmittel in Rucksack versteckt

Am 22.07.2024 gegen 17:00 Uhr betrat ein 36-Jähriger ein Lebensmittelgeschäft in der St.-Viti-Straße. Dort steckte er sich diverse Nahrungsmittel in seinen mitgeführten Rucksack und zahlte im Kassenbereich lediglich eine Milch. Als der Mann das Geschäft verlassen wollte, wurde er durch eine Mitarbeiterin angesprochen. Nach Aufforderung händigte er die entwendeten Nahrungsmittel im Wert von etwas unter 50 Euro aus. Er erhielt ein Hausverbot.

Westerweyhe - Geldbörse in Supermarkt entwendet - Anschließend Verwertungstat

Am 22.07.2024 gegen 10:30 Uhr wurde in einem Supermarkt in der Hugo-Steinfeld-Straße von einer Frau die Geldbörse entwendet. Unbekannte entnahmen anschließend die darin befindliche EC-Karte und hoben einen Betrag von mehreren hundert Euro vom Konto der Geschädigten ab. Der Wert der Geldbörse liegt bei etwas über 100 Euro. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

