Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Imbiss aufgebrochen und durchwühlt

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in sein Imbissgeschäft im Gewerbepark in der Keplerstraße in Gera meldete heute Morgen (07.05.2024), gegen 05:00 Uhr der 54-jährige Inhaber der Geraer Polizei. Die Täter schlugen demnach die Scheibe des Imbisses ein und gelangten so ins Innere. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeit und stahlen schließlich einen Laptop. Die Tatzeit selbst beschränkt sich auf den Zeitraum von Montag (06.05.2025) zu heute Morgen (07.05.2024). Die Geraer Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.(KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell