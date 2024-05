Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garteneinbruch in Münchenbernsdorf

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Offenbar von Sonntag (05.05.2024) zu Montag (06.05.2024) hielten sich unbekannte Täter in einer Gartenanlage in der Eichertstraße in Münchenbernsdorf auf und verschafften sich Zugang zum Garten eines 54-Jährigen. Dort drangen sie gewaltsam in den Schuppen ein und stahlen daraus verschiedene Gartengeräte. Der 54-Jährige erstattete Anzeige. Zeugen welche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 an die hiesige Polizeidienststelle zu wenden. (RK)

