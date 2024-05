Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baucontainer im Visier

Gera (ots)

Gera-Großaga: Einen aufgebrochenen Baucontainer in der Schulstraße in Gera-Großaga meldete gestern (06.05.2024) ein Verantwortlicher der Geraer Polizei. Wie sich herausstellte, brachen offenbar am vergangenen Wochenende (03.05.2024 - 06.05.2024) Unbekannte in den Container ein und stahlen daraus mehrere Baumaschinen. Hinweise zu den Tätern liegen bis dato nicht vor. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0115973/2024) werden nun Zeugen gesucht (Tel. 0365 / 8234-1465). (RK)

