Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Diebstahl aus PKW - Scheibe eingeschlagen ++ Göhrde - Ohne Kennzeichen unterwegs - Mit PKW geflüchtet ++ Rosche - Unfallflucht auf Parkplatz - Verursacher alkoholisiert ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl "Am Stintmarkt" - Bargeld und Handy gestohlen

Gegen 04:00 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter am 21.07.2024 in einer Bar "Am Stintmarkt" das Smartphone einer 57-Jährigen aus ihrer Handtasche. In der Handyhülle befand sich zusätzlich Bargeld in Höhe von unter 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Brietlingen - Wohnungseinbruch scheitert - Unbekannte hebeln vergeblich an Eingangstür

Am 21.07.2024 gegen 13:00 Uhr stellte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Bundesstraße 209 fest, dass an ihrer Wohnungstür Einbruchsspuren in Form von Hebelmarken vorhanden waren. Den Tatzeitraum konnte sie auf den Abend des vorherigen Tages, 20.07.2024, begrenzen. Ein Eindringen in das Gebäude hat nicht stattgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Barendorf - Falsche Kennzeichen am PKW - Schlüssel sichergestellt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 22.07.2024 gegen 00:30 Uhr in der Lüneburger Straße stellte sich heraus, dass ein 43-Jähriger Fahrer eines Citroen C1 mit den falschen Kennzeichen fuhr. Diese waren für ein anderes Fahrzeug zugelassen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Brietlingen - Hilfe abgelehnt - Alkoholisierter Radfahrer stürzt doppelt - Strafverfahren eingeleitet

Ein Zeuge traf am 21.07.2024 gegen 23:45 Uhr einen augenscheinlich alkoholisierten Mann an, welcher neben seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der Bundesstraße 209 zwischen Brietlingen und Moorburg lag. Als er dem Mann helfen wollte, stand dieser auf und fuhr einige Meter weiter bis er erneut stürzte. Bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme lehnte der 39-jährige Mann einen Atemalkoholtest ab. Aufgrund der erheblichen Ausfallerscheinungen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Diebstahl aus PKW - Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen in der Nacht zum 22.07.2024 die hintere Fensterscheibe der Fahrerseite eines PKW ein. Dieser war in einem Parkhaus in der Straße "Am Berge" abgestellt. Es wurden Rucksäcke und Kleidung aus dem Kofferraum entwendet. Der Gesamtschaden ist derzeit unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Unfall zwischen zwei Radfahrern - Verursacher unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Ein 44-jähriger Radfahrer fuhr am 21.07.2024 gegen 13:15 Uhr auf der Erbstorfer Landstraße gegen den Hinterreifen eines vorausfahrenden 40-jährigen Radfahrers. Dadurch stürzte dieser und verletzte sich leicht. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher unter dem Einfluss von Alkohol und THC stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,61 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Nach Streit geschlagen und getreten - Auseinandersetzung in Freibad

In einem Dannenberger Freibad kam es am 21.07.2024 gegen 15:00 Uhr zu einem Streit zwischen einem 29-Jährigen und einem 36-Jährigen sowie einer 25-Jährigen. Daraufhin schlug und trat der 29-Jährige die beiden genannten Personen. Sie wurden dadurch leichtverletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Göhrde/ Hitzacker - Ohne Kennzeichen unterwegs - Mit PKW geflüchtet

Am 21.07.2024 gegen 15:30 Uhr wurde der Polizei ein PKW ohne Kennzeichen gemeldet. Dieser wurde anschließend von der Polizei in der Ortschaft Sarenseck (29473 Göhrde) angetroffen. Dort missachtete er die Anhaltesignale und entfernte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Das Fahrzeug, ein grüner Passat, wurde anschließend in einem Feldweg bei Hitzacker aufgefunden. Dabei wurde beobachtet, wie drei junge Männer aus dem Fahrzeug stiegen und wegliefen. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nach weiteren Hinweisen zu den drei männlichen Insassen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Geldbehälter auf öffentlicher Toilette aus der Wand gehebelt

Im Zeitraum vom 20.07.2024 bis zum 21.07.2024 hebelten derzeit Unbekannte einen Geldbehälter aus der Wand eines öffentlichen Toilettengebäudes in der Göhrdestraße. Anschließend entwendeten sie den Behälter samt Inhalt im Wert von wenigen hundert Euro und entfernten sich. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Rosche - Unfallflucht auf Parkplatz - Verursacher alkoholisiert - Führerschein beschlagnahmt

Am 22.07.2024 gegen 07:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein Mann mit seinem Skoda Octavia in einen auf dem Parkplatz abgestellten Skoda Fabia. Anschließend parkte der Mann sein Fahrzeug und ging in das Geschäft. Die Polizei konnte den 65-jährigen Mann antreffen und überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwas über ein Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell