POL-SO: Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Möhnesee-Körbecke (ots)

Am gestrigen Samstag kam es gegen 10:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Seestr. in Körbecke. Ein 48-jähriger Mann aus Hemer fuhr mit seiner Harley-Davidson aus östlicher Richtung in den Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr kam es zu einer Kollision mit einem PKW Citroen, der von einem 72-jährigen Mann aus Warstein geführt wurde. In Folge der Kollision stürzte der Kradfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Zur Versorgung der Verletzungen wurde der Kradfahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. (bs)

