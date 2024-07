Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger leider erfolgreich

Soest (ots)

Am Dienstag, 16. Juli, wurde eine 96-jährige Soesterin Opfer dreister Betrüger. Die Seniorin erhielt einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der sich als Martin Kremer vorstellte. Er verwickelte die Dame in ein Gespräch und gab vor, zusammen mit einem angeblichen Staatsanwalt namens Herrn Stahl zu ermitteln. Er gab das Gespräch anschließend an den falschen Staatsanwalt weiter. Dieser erklärte nun, dass man einen Zettel mit Daten der Seniorin vorliegen habe, auf dem die Gewohnheiten, wie Besuche von Apotheken und Ärzten notiert seien. Der Anrufer setzte die Seniorin weiter unter Druck, indem er mitteilte, dass man eine Einbrecherbande überwache, die zeitnah einen Einbruch bei der Seniorin plane. Man wolle nun mit Hilfe der Soesterin die Bande auf frischer Tat ertappen. Die 96-Jährige wurde von dem angeblichen Staatsanwalt mehrfach angerufen und massiv unter Druck gesetzt. Am Folgetag meldete sich der angebliche Staatsanwalt erneut telefonisch und brachte die Geschädigte dazu, Wertsachen aus einem Bankfach, Bargeld und Schmuck an einen Abholer, der sich zu ihrer Wohnanschrift begab, auszuhändigen. Kurz darauf kam der verängstigten Seniorin die gesamte Geschichte merkwürdig vor und sie erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Der Abholer der Wertsachen kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 40 Jahre alt und cirka 1,80 Meter groß, schlanke Statur, Haarkranz

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. Die "falschen" Polizisten versuchen immer wieder mit ihren bekannten Geschichten, die Angerufenen dazu zu bewegen, Auskünfte über Wertsachen zu geben oder Geldbeträge und Wertsachen zu übergeben. Bitte geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten und legen Sie einfach auf. Präventionshinweise zu dem Thema "Falsche Polizei" finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell