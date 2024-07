Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trio nach Einbruch geflüchtet

Soest - Ampen - Werl (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 09:15 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Er beobachtete eine männliche Person, die offenbar in ein Einfamilienhaus im Wasserweg eingebrochen war sowie eine Frau, die vor dem Haus "Schmiere" stand. Die Personen flüchteten mit einem weißen Polo vom Tatort aus in Richtung Werl. Die umgehend alarmierten Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf, mussten diese jedoch aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise der Flüchtigen abbrechen. Der Polo wurde kurz darauf verlassen abgestellt in einer Feldflur zwischen Westönnen und Werl aufgefunden. Nach Zeugenangaben befand sich noch eine weitere männliche Person in dem flüchtigen Fahrzeug. Sofortig eingeleitete umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung des Polizeihubschraubers und Diensthunden im Bereich Westönnen und Werl führten bislang nicht zum Auffinden des Trios. Der Pkw wurde sichergestellt. Ob Diebesgut aus dem Haus entwendet wurde, ist bislang noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1.Person: männlich, etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, normale Statur, dunkle Haare, dunkle Bekleidung, dunkle Kappe, schwarzer Mundschutz

2.Person: weiblich, etwa 30 Jahre alt, dunkle lange Haare, beigefarbenes Oberteil, braune Hose

Die dritte männliche Person kann nicht weiter beschrieben werden.

Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921/91000.

