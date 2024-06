Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Fahrzeuge mit Farblack beschädigt

Weimar (ots)

In den Morgenstunden des Sonntages wurden in der Otto-Braun-Straße insgesamt drei Fahrzeuge mit Nagellack oder ähnlichem beschmiert. Benutzt wurden die Farben türkis und pink. Der Sachschaden wurde auf 50 Euro je Auto geschätzt. Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges in der Otto-Braun-Straße gesehen haben werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell