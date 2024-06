Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Banner und Schaufensterscheibe besprüht

Weimar (ots)

Wiederholt wurde in der Nacht vom 15.06.2024 auf den 16.06.2024 ein Banner der Initiative "Weltoffenes Thüringen" auf dem Herderplatz in Weimar mit roter Farbe besprüht und der Schriftzug dadurch unkenntlich gemacht. Nur weniger Meter entfernt beschädigten unbekannten Täter in der Windischenstraße auf dieselbe Art und Weise das Schaufenster eines Cafés, hinter welchem ein Plakat derselben Initiative angebracht war. Hinweise auf tatverantwortliche Personen nimmt die Polizei in Weimar entgegen.

