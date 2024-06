LPI-J: An Dreistigkeit nicht zu überbieten

Apolda (ots) - Eine Unfallflucht ereignete sich am 13.06.2024, 06:00 Uhr - 14.06.2024, 14:00 Uhr in Apolda, Paul-Schneider-Straße direkt gegenüber vom dortigen Pflegeheim. Hier parkte ein Pkw, Ford (Halter die "Johanniter") ordnungsgemäß im Unfallzeitraum am rechten Fahrbahnrand. Als der Fahrer wieder an sein Kraftfahrzeug kam, stellte er erhebliche Schäden an der linken Fahrzeugseite fest. Ein hoher Sachschaden in Höhe von 4000 Euro entstand. Vom Unfallverursacher ...

