Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen gestohlen

Apolda (ots)

Am 14.06.2024 in der Zeit von 13:45 Uhr bis 22:50 Uhr wurde am Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda auf dem dortigen Parkplatz ein Pkw Jaguar Range Rover angegriffen. Die unbekannten Täter brachen beide Kennzeichentafeln aus der Halterung heraus und nahmen diese mit. Bisher gibt keine Hinweise auf die Täter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

