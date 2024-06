LPI-J: Handtasche aus Pkw gestohlen

Weimar (ots) - Nachdem eine 37jährige Weimarerin ihren obdachlosen Bekannten in ihrer Wohnung in Schöndorf aufgenommen hatte, musste sie am Donnerstagmorgen feststellen, dass sie nicht mehr in ihre eigene Wohnung kam. Der 36-Jährige wollte offensichtlich seine Ruhe haben und öffnete auch nicht auf Klingeln und Klopfen. Schließlich musste die Feuerwehr anrücken um die Tür gewaltsam zu öffnen. Der Mann hatte von innen eine Waschmaschine vor die Wohnungstür gestellt ...

