LPI-J: Gutmütigkeit wird bestraft

Weimar (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten derzeit unbekannte Täter in ein Geschäft auf dem Theaterplatz einzubrechen. Entsprechende Hebelspuren konnten an der Eingangstür festgestellt werde. Ins Innere gelangten die Täter nicht, so dass es beim Sachschaden in Höhe von 500 Euro blieb. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

mehr