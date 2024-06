LPI-J: Schockanruf

Apolda (ots) - Am 14.06.2024 um 04:15 Uhr kam es beim Sonderpostenbaumarkt in der Hanfstraße in Apolda zu einem Diebstahl. Drei unbekannte Täter hielten sich vor dem Sonderpostenbaumarkt auf. Einer der Täter klettere über den Bauzaun im Außenbereich und übergab den anderen Tätern einen oder mehrere Säcke Blumenerde. Die Täter entfernten sich danach in Richtung Stegmanstraße in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen. ...

