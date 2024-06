LPI-J: Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla/Eisenberg: Zu gleich zwei Hundebissen ist es am Mittwoch im Saale-Holzland-Kreis gekommen. In Kahla wurde eine Frau von einem Hund gebissen, der zwar an mit einer Rollleine gesichert war, die jedoch durch den Halter nicht fixiert wurde. In Eisenberg war am Abend ein Jogger Ziel eines freilaufenden Hundes. Beide Geschädigten erlitten Verletzungen am Bein. Die Briefträger, die im Allgemeinen gern im Blick von Hunden sind, blieben verschont. ...

