LPI-SLF: Flüchtige Tankbetrügerin ermittelt

Triptis (ots) - Am Mittwoch, gegen 20.10 Uhr, befuhr der 51-jährige Fahrer eines PKW in Triptis die Geraer Straße in Richtung L 3002. An der Kreuzung beachtete er den vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Fahrer eines PKW nicht und stieß mit diesem zusammen. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug des 63-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. ...

