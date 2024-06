Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Zustellfahrzeug

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schleifreisen: In Schleifreisen hat sich ein Zustellfahrzeug am Donnerstagnachmittag verselbstständigt. Als die Zustellerin mit dem Austragen beschäftigt war, begann das Fahrzeug zurückzurollen. Sie erkannte die Situation, lief zurück und wollte es mit eigener Kraft noch aufhalten. Dies misslang ihr, sodass der Pkw gegen eine Mauer rollte und leichten Sachschaden verursachte. Beim Versuch das rollende Gefährt aufzuhalten, hat sich die Frau noch leicht an der Hand verletzt. Grund für die Misere war die fehlende Betätigung der Feststellbremse. Die Verletzte wurde dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und einer ihrer Kollegen übernahm die Zustelltour.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell