Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit tödlichem Ausgang

Jena (ots)

Tragisch endete am 15.Juni 2024 ein Verkehrsunfall im Saale Holzland Kreis. Ein 61-jähriger Mann war mit seinem Motorrad auf der L 1075 aus Rtg. Schöngleina kommend in Rtg. Schlöben unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen überholte er in einer langgezogenen Rechtskurve einen Pkw und übersah dabei, daß ihm im Gegenverkehr ein Pkw Honda, gesteuert von einem 21-jährigen Mann, entgegenkam. Der Kradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit diesem Pkw nicht vermeiden. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Jena gebracht, erlag aber seinen Verletzungen. Ein Gutachter kam zum Einsatz, die L 1075 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro.

