POL-REK: 240613-2: Jugendlicher nach Sturz mit Leichtkraftrad schwer verletzt

Kerpen (ots) - Personalien des Mannes noch nicht abschließend geklärt - Rettungshubschrauber im Einsatz Am Dienstagnachmittag (11. Juni) hat sich in Kerpen ein derzeit noch nicht abschließend identifizierter Autofahrer bei einem Alleinunfall schwere Verletzungen zugezogen. Feuerwehrleute befreiten den Mann aus seinem Ford Transit. Anschließend brachten Rettungskräfte den Patienten per Hubschrauber in ein Krankenhaus. ...

