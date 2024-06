Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240611-5: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Personalien des Mannes noch nicht abschließend geklärt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Dienstagnachmittag (11. Juni) hat sich in Kerpen ein derzeit noch nicht abschließend identifizierter Autofahrer bei einem Alleinunfall schwere Verletzungen zugezogen. Feuerwehrleute befreiten den Mann aus seinem Ford Transit. Anschließend brachten Rettungskräfte den Patienten per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Polizisten sperren derzeit die Landesstraße 122 im Bereich der Unfallstelle. Aktuell dauert die Verkehrsunfallaufnahme noch an.

Nach ersten Ermittlungen soll der Ford-Fahrer gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße (L) 122 in Fahrtrichtung Kerpen unterwegs gewesen sein. Kurz vor der Ortschaft Sindorf kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen in einer langen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Am Fahrbahnrand kollidierte der Transit mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls verformte sich das Fahrzeug, sodass Rettungskräfte den Mann befreien mussten.

Die Unfallaufnahme wird voraussichtlich noch etwa bis 18.30 Uhr andauern. Das Unfallfahrzeug ist so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden muss. Die Ermittlungen zu dem Unfall haben begonnen. (he)

