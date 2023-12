Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.12.2023

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld - Gartenlaube brennt nieder

In einem Kleingartenverein in Clausthal-Zellerfeld geriet am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache eine Gartenlaube in Brand.

Gegen 23.45 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer einen Feuerschein im Gartenverein Am Rosenhof entdeckt. Die kurz darauf eingetroffene Feuerwehr löschte die bereits in Vollbrand stehende Hütte. Neben dem betroffenen Objekt wurde eine angrenzende Laube ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der derzeitige Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kripo Goslar geführt. Hinweise auf die Entstehung des Brandes oder Beobachtungen in dessen Umfeld nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.

+++

Clausthal-Zellerfeld - Pkw verunfallt und brennt später aus

Auf der B 241, im Bereich Erbprinzentanne, kam am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein VW Polo von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinab.

Gegen 22 Uhr hatte ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer den verunfallten VW Polo entdeckt, der eine Böschung hinabgerutscht war. Der Fahrzeugführer war offensichtlich unverletzt aus seinem Pkw gelangt. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann jedoch nicht mehr am Unfallort. Ein 21-jähriger Mann Clausthal-Zellerfeld wurde im Nachhinein als mutmaßlicher Fahrzeugführer ermittelt.

Zu einem späteren Zeitpunkt geriet der verunfallte Pkw am Unfallort aus bislang nicht geklärter Ursache in Brand. Trotz Löschung durch die Feuerwehr brannte der Polo vollständig aus.

Die Polizei Goslar sucht Zeugen, die zum einen Angaben zum Verkehrsunfall und dem Fahrzeugführer des VW Polo machen können. Zum anderen interessiert die Ermittler, wer Beobachtungen hinsichtlich des brennenden Pkw's gemacht hat.

Hinweise werden unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegengenommen.

+++

Goslar-Sudmerberg

Eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein schwarzer BMW beschädigt wurde, ereignete sich am Samstagabend im Ortsteil Sudmerberg.

Zwischen Sonnabend, 19.15 Uhr, und Sonntag, 00.30 Uhr, hatte der schwarze BMW 318 auf dem Parkplatz des Schützenvereins Sudmerberg in der Straße Bergknick geparkt. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rückwärtsfahren oder Wenden den geparkten Pkw und hinterließ Schäden am hinteren linken Kotflügel in Höhe von ca. 4.000 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise oder Beobachtungen zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell