Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240612-1: Kollision im Kreuzungsbereich - Kleinkraftradfahrer schwer verletzt

Pulheim (ots)

Polizisten stellen beteiligte Fahrzeuge sicher

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Pulheim ist am Dienstagmorgen (11. Juni) der Fahrer (48) eines Kleinkraftrades schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen habe eine Autofahrerin (84) gegen 10.40 Uhr mit ihrem Toyota von der Bonnstraße nach links in die Max-Planck-Straße abbiegen wollen. Zeitglich soll der 48-Jährige mit seinem Kleinkraftrad aus Richtung Frechen in Richtung Pulheim auf der Bonnstraße gefahren sein. Im Kreuzungsbereich stießen beiden Fahrzeuge frontal zusammen. In Folge des Sturzes verletzte sich der Zweiradfahrer schwer. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit ab und lenkten den Verkehr um. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge stellten sie unter anderem zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sicher. Im Anschluss der Spurensicherung und der Aufnahme der Zeugenaussagen fertigten die Beamten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (hw)

