Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen - Am Knie verletzt

Essingen (ots)

Am 22.11.2023 befuhr in Essingen ein 28-jähriger Citroën-Fahrer die Trifelsstraße in Richtung Luitpoldstraße. An der Kreuzung zur Luitpoldstraße missachtete der 28-Jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden 38-jährigen VW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei zog sich die 38-Jährige eine Verletzung am Knie zu. Zudem war ihr PKW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt 8000 Euro. Der Citroën-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell