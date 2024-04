POL-HI: Polizeieinsatz nach Versprühen von Tierabwehrspray

Hildesheim (ots) - SÖHLDE (lud) In der Zeit vom 12.04.2024, 18:00 Uhr bis zum 15.04.2024, 08:00 Uhr kam es in der Straße Am Alten Schießstand in 31185 Söhlde zu einer Sachbeschädigung an einem Bagger. Ein bislang unbekannter Täter schlug nach bisherigen Erkenntnissen mit einem unbekannten Gegenstand die rechte Seitenscheibe des Führerhauses des tatbetroffenen Kubota Baggers ein. Anschließend konnte dieser ...

