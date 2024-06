LPI-J: Alkoholfahrt endet nach Kirmesbesuch in Graben

Jena (ots) - Am Freitag den 14.06.2024 gegen kurz nach 13 Uhr wurde polizeilich bekannt, dass sich im Bereich der Saalbahnhofstraße ein Fahrzeug befinden soll, welches so abgeparkt stand, sodass ein Befahren des dortigen Parkplatzes nicht mehr möglich war. Die eingesetzten Beamten stellten das Fahrzeug, einen Peugeot 507 in blau, vor Ort fest, sowie den dazugehörigen 61-Jährigen Fahrer, welcher in seinem Fahrzeug ...

