Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wem gehört dieses Fahrrad? Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Welver (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrades. Am 2. Juni 2024 wurde das Rad der Marke "Barracuda" am Bahnhof in Welver entwendet. Mittlerweile konnte das Fahrrad von der Polizei sichergestellt werden. Ein Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell