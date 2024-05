LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

Langenschade (ots) - Am gestrigen Morgen, gegen 06.45 Uhr, befuhr der 31-jährige Fahrer eines PKW die Kreisstraße 121 aus Richtung Langenschade kommend in Richtung Catharinau. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit der 44-jährigen Fahrerin eines PKW. Der Mann und die Frau zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ...

mehr