Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Langenschade (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 06.45 Uhr, befuhr der 31-jährige Fahrer eines PKW die Kreisstraße 121 aus Richtung Langenschade kommend in Richtung Catharinau. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit der 44-jährigen Fahrerin eines PKW. Der Mann und die Frau zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell