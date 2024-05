Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pößneck (ots)

Am Montag, gegen 16.40 Uhr, befuhr der 53-jährigen Fahrer eines PKW die B 281 aus Pößneck kommend in Richtung Oppurg. Hier beabsichtigte er einen vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Beim Ausscheren nach links streifte er seitlich einen entgegenkommenden LKW. Der PKW geriet dabei ins Schleudern und stieß in der Folge gegen den PKW eines 40-Jährigen. Der 53-Jährige Mann zog sich dabei selbst Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht. Die beiden PKW's waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bis zum Ende der Unfallaufnahme, gegen 17.45 Uhr, kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

