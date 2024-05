LPI-SLF: Hasenthal - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

B90/ Gahma (ots) - Am Freitagnachmittag wurde ein 63-Jähriger durch einen Sturz mit seinem Motorrad bei Gahma schwerverletzt. Er befuhr kurz vor 13 Uhr die Bundesstraße 90 von Grünau kommend in Richtung Leutenberg. Kurz nach dem Abzweig Gahma startete der Mann ein Überholmanöver und kam beim Einscheren zu Fall. Dadurch wurde er schwerverletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An seinem Zweirad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

