POL-F: 240319 - 0320 Frankfurt - Nieder-Eschbach: Tötungsdelikt - Öffentlichkeitsfahndung

(lo) Wie aus den Medien bekannt, ereignete sich in der Nacht zum 19.03.2024 in einem Lokal in der Deuil-La-Barre-Straße in Frankfurt-Nieder-Eschbach ein Tötungsdelikt, bei dem ein 59-jähriger Mann erschossen wurde. Der Täter ist flüchtig.

Nach bisherigen Erkenntnissen schoss ein 40-jähriger Mann in der Gaststätte auf einen 59-Jährigen Gast.

Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Tatort.

Im Rahmen der Fahndung nach dem Täter sind zahlreiche Einsatzkräfte in und um den Tatort im Einsatz.

Zudem wurde am Mittag eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter veröffentlicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069 / 755 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://www.polizei.hessen.de/fahndungen/personen/broker.jsp?uMen=17e706de-6c31-2c41-12da-af82bb838f39&uCon=c4240603-6504-5e81-3e02-d9d4ddd6bc51&uTem=8ed702cd-aff2-3941-cd47-a0a30165474d

