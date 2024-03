Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240319 - 0317 Frankfurt - Fechenheim: Versuchter Diebstahl mit "Jammer" - Festnahme auf frischer Tat

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Montagnachmittag (18. März 2024) verschafften sich zwei Männer durch Einsatz eines "Jammers" Zugang zu einem Pkw und durchsuchten diesen nach Beute. Polizeibeamte nahmen beide fest.

Die beiden 44-jährigen und 41-jährigen Männer suchten nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 16:30 Uhr nach einer Tatgelegenheit für den Einsatz ihres Jammers in der Ferdinand-Porsche-Straße. Dabei handelt es sich um einen Störsender, durch den ein Funksignal gestört werden kann, was beispielsweise das Abschließen eines Pkw per Knopfdruck am Schlüssel verhindert.

Nachdem sie bereits erfolglos an den Türen abgestellter Fahrzeuge gezogen hatten, parkte ein roter Opel neben dem mitgeführten Fahrzeug der beiden Männer. Die Nutzung des Jammers verhinderte, dass der 31-jährige Geschädigte sein Fahrzeug verschloss. Als dieser sich entfernt hatte, durchsuchte der eine Täter das Auto, während der andere "Schmiere stand".

Die Diebe fanden in dem Fahrzeug keine Beute und wurden unmittelbar vor Ort von einer aufmerksamen Streife festgenommen. Neben dem Jammer stellten die Beamten auch zwei Mobiltelefone und ein Messer sicher, welches sich auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs befand.

Beide Männer müssen sich jetzt wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls mit Waffen verantworten, für einen der beiden endete der Abend in den Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell