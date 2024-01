Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der Woche (05.01. bis 11.01.) wurden insgesamt vier Wohnungseinbrüche bei der Polizei Oberhausen angezeigt. Nur eine Tat scheiterte an technisch gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn, die sofort die 110 wählten.

Ein Auszug: Unbekannte Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich eines Zweiparteienhauses in Oberhausen-Buschhausen und hebelten die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf. Innerhalb der Wohnung wurde eine Nachttischkonsole durchsucht und aus dem Kleiderschrank ein Umschlag mit Geld entwendet. Anschließend verließen die Täter über den Einstieg die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Nicht zögern! Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 110!

